Carro pega fogo na via, na Estrutural, nesta terça-feira (16/4); veja vídeo

Um incêndio em um carro mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros (CBM-DF) no fim da tarde desta terça-feira (16/4). O veículo, um Sandero branco, estava parado em uma via da Estrutural, em frente a uma loja de vidros, no sentido Taguatinga. Ele estava sendo conduzido por uma mulher, que não estava mais no interior do carro em chamas.

No local, as equipes de socorro encontraram o carro totalmente em chamas. Os bombeiros conseguiram controlar o fogo, mas o veículo ficou destruído. Felizmente, não houve vítimas.

Durante o atendimento, duas faixas de rolamento foram interditadas, o que impactou o trânsito. O veículo ficou aos cuidados da condutora. As causas do incêndio serão apuradas.