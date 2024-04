Coronel Mônica se aposenta e deixa cargo de comandante-geral do CBMDF

A coronel do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) Mônica de Mesquita Miranda entrou para a reserva remunerada e deixou o cargo de comandante-geral da corporação. A exoneração consta em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) dessa segunda-feira (15/4).

Mônica ocupava a função desde março de 2023 e foi a primeira mulher a ocupar o cargo máximo do CBMDF. No lugar dela, o governador Ibaneis Rocha (MDB) e o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, escolheram o coronel Sandro Gomes Santos da Silva. O oficial era subcomandante-geral da corporação antes da nomeação.

Silva é formado em engenharia de incêndio pela Academia de Bombeiro do DF e em engenharia civil pela Universidade Estadual do Goiás (UEG). O oficial possui especializações Lato Sensu em treinamento físico militar pela Universidade de Brasília.

O militar também tem no currículo o curso de Administração Pública pela Universidade Católica de Brasília (UCB); Gestão Estratégica no Setor Público pelo Centro Universitário do Sul de Minas (UNIS); e Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Estácio de Sá (UNESA).