Carta escrita por JK é doada ao TJDFT para apreciação pública em museu

Uma cópia da carta que o ex-presidente Juscelino Kubitschek redigiu, em 1961, foi concedida ao acervo do Memorial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) na tarde desta terça-feira (16/4). A carta era um agradecimento de JK aos pioneiros que ajudaram no projeto da construção de Brasília.

A carta era de Levi Lopes de Moraes, que a guardou, emoldurou e, próximo do aniversário de 64 anos de Brasília, doou para o Memorial do TJDFT. Levi chegou na futura capital do país em 1958, com esperança de construir um futuro melhor. “Sou personagem dessa história, me faz muito feliz deixar esse simbólico objeto que hoje passa para o acervo deste memorial. É o registro de uma época”, afirmou.

Marília Guedes, Juíza Auxiliar, representou o primeiro vice-presidente, desembargador Angelo Passareli, agradeceu e declarou que o avô também estava presente na época. “Meu avô também veio na esperança de construir um futuro melhor. é uma cidade construída com muito sangue, suor e lágrimas. Me emociona porque é uma história de um país de uma nação que o povo constrói”, disse.

Ainda de acordo com Marília, o tribunal é similar a Brasília, formado por pessoas que tem raízes nos diversos estados do país, contendo servidores e magistrados de todos estados do Brasil. “Temos um quadro de colaboradores que traz na sua essência suas origens. Isso é bonito de se ver em uma nação, apesar das diferenças, guarda valores e a memória é um valor que não pode se perder”, declara.

A carta aos pioneiros será exposta ao memorial do TJDFT para visitação em breve.

Com informações do TJDFT