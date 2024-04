Traficante preso em flagrante em Sobradinho possuía cinco armas

Devido a informações fornecidas por colaboradores anônimos, um homem de 45 anos suspeito de realizar tráfico de drogas, foi monitorado e preso em flagrante por policiais da 35ª Delegacia de Polícia. A ação ocorreu na tarde de terça-feira (16/4), nas proximidades de uma distribuidora de bebidas e tabacaria localizada no Condomínio Versales, Sobradinho II/DF.

A equipe policial abordou o suspeito no momento em que ele dirigia um carro. O homem, ao perceber a aproximação dos agentes, tentou se livrar de uma porção de cocaína, mas a substância foi encontrada pelos policiais.

Em seguida, o imóvel do suspeito foi inspecionado. Ali, a equipe policial encontrou um revólver calibre .38 Special e um cofre, que foi recolhido e apresentado na unidade policial de Sobradinho II.

Dentro do cofre, foram encontradas cinco armas de fogo, incluindo um revólver calibre .38 que tinha sido furtado no Estado do Maranhão. Além disso, foram apreendidas uma pistola calibre .380, uma pistola calibre 9mm com seletor de rajada, e carregadores dos modelos "alongado" e "caracol", além de uma grande quantidade de munição variada (calibres .38, 357, .380 e 9mm). O cofre também continha aproximadamente R$ 6 mil em espécie.

O suspeito foi indiciado pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e receptação, devido aos objetos encontrados em sua posse. Após o procedimento na delegacia, ele foi encaminhado à carceragem, onde ficará à disposição da Justiça. A ação contou com apoio da equipe do GTOP 33/13ºBPM/PMDF, além do suporte do BPCães/PMDF.