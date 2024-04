Operação desarticula quadrilha que fabricava e vendia maconha "gourmet"

Um ano e um mês de investigação. Esse é o tempo que a 13° Delegacia de Polícia (Sobradinho) levou para explorar uma quadrilha especializada na fabricação e venda de maconha gourmet. Na manhã desta terça-feira (16/4), os policiais desencadearam a segunda fase da operação Colômbia II e cumpriram oito mandados de busca e apreensão no Park Sul, Samambaia e Lago Norte, com a finalidade de apreender drogas, armas, munições e aparelhos celulares .

As investigações sobre o grupo começaram em março do ano passado. Na época, sete pessoas foram presas por tráfico de drogas. Essa segunda fase resultou na prisão de duas pessoas em flagrante por tráfico. Uma terceira investigada foi autuada por posse de munições de calibres diversos.



Segundo o delegado-chefe da 13ª DP, Hudson Maldonado, o grupo era bem gerido, contendo um financiador, fabricantes e um entregador, que distribuía as drogas aos clientes com uma motocicleta. O nome da operação faz uma referência a droga comercializada, sendo ela um tipo de maconha gourmet, apelidada de “colômbia gold”.

Os presos na operação estão sujeitas a uma pena de 3 a 10 anos de reclusão.

Estagiário sob supervisão de Márcia Machado