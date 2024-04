Entrevista

"O DF pode ser a potência tecnológica do país", diz o presidente da Fibra De acordo com o presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra), Jamal Jorge Bittar, a capital do país tem vasta mão de obra qualificada, o que atrai investimentos. Ao CB.Poder, o industrial avaliou as políticas públicas de incentivo ao setor