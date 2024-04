Criminosos investigados por tráfico de drogas no DF são presos em Goiás

Uma operação que tem como objetivo desarticular uma associação montada por membros de facção criminosa especializada em traficar drogas na região do entorno do Distrito Federal (DF) foi desencadeada nesta quarta-feira (17/4). Este caso envolveu 80 policiais com a finalidade de executar ordens judiciais expedidas pela Comarca Pirenópolis (GO).



A polícia cumpriu 17 mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão na região de Pirenópolis. Dos 17 mandados de cadeia preventiva, 12 criminosos envolvidos na associação de tráfico foram presos. Além do tráfico, os suspeitos têm relação com crimes contra o patrimônio, contra a vida e outras condutas ilícitas ligadas, conforme as investigações.

Os suspeitos podem pegar até 25 anos de prisão se todos os delitos forem somados. A força Integrada de Combate ao crime do Distrito Federal (FICCO-DF), a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal no Distrito Federal, com auxílio do 37º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Goiás/PMGO deflagraram a operação.



*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel