Detran: Seguranças particulares impedem a entrada de funcionários

Várias unidades do Departamento de Trânsito (Detran) do DF amanheceram trancados com cadeados e com seguranças particulares impedindo os funcionários de entrar nas instalações. Segundo a assessoria de imprensa do Detran, a autoria do impedimento é do comando de greve do sindicato dos servidores administrativos, que teria feito isso por conta da "baixa adesão à greve".

Entre as unidades fechadas, estão a do Recanto das Emas, da Asa Norte, de Taguatinga entre outros postos. A medida do sindicato dos servidores administrativos é para impedir a entrada de funcionários. A Polícia Militar está nos postos negociando a abertura dos portões.

Em nota, o Sindicato dos Agentes de Trânsito do Distrito Federal (Sinadetran) afirmou que não emitiu nenhum anúncio de greve ou paralisação para esta quinta-feira (18). O sindicato informou também que a paralisação não atinge os agentes de trânsito que estão nas ruas — e continuam a trabalhar normalmente —, apenas os servidores administrativos do Departamento de Trânsito.