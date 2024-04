Mulher invade bar no Guará e derrama sacola com fezes no chão; veja vídeo

Uma situação inusitada virou caso de polícia. Câmeras do circuito interno de segurança de um bar do Guará 1 registraram o momento em que uma mulher entra no estabelecimento e derrama fezes no chão. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (17/4).

O bar fica localizado na QI 12 da região administrativa. As filmagens captaram o momento exato em que a mulher, vestida com um vestido listrado, invade o estabelecimento e derrama, de dentro de uma sacola, fezes.

O funcionário do local observa a cena do balcão de bebidas, enquanto a suspeita aparenta estar discutindo. O caso foi parar na 4ª Delegacia de Polícia (Guará). A motivação do episódio está em apuração.