Deputada denuncia câmeras escondidas dentro de apartamento em Brasília

A deputada federal Dayany Bittencourt (União Brasil-CE) utilizou as redes sociais, na noite desta quarta-feira (17/4), para dizer que encontrou quatro câmeras escondidas no apartamento alugado dela, em Brasília. O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

De acordo com a parlamentar, em 23 de agosto do ano passado, ela localizou câmeras pelo apartamento. “Uma invasão à minha privacidade e à privacidade do meu esposo, algo que nunca pensamos viver, o que transformou um espaço de segurança e conforto em um cenário de constante vigilância e medo”, desabafou.

“A minha tristeza não vem apenas pela invasão da minha privacidade, mas também pela constatação de que ainda temos um longo caminho a percorrer para garantir segurança, até mesmo dentro de nossos lares (...) Continuamos lutando por justiça, para garantir que não tenhamos mais pessoas passando por esse tipo de violência e violação de seus direitos”, completou a parlamentar, nas redes sociais.

A deputada é casada com o ex-deputado federal Capitão Wagner (União-CE) — atual secretário de Saúde de Maracanaú (CE). Um boletim de ocorrência foi registrado e as investigações correm da PCDF.

A reportagem apurou que os investigadores já identificaram os suspeitos de colocar os equipamentos no flat — inclusive dentro do banho.