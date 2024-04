Segurança executado foi morto após expulsar autores de casa de show no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou o acusado de assassinar o boxeador e vigilante Paulo Medrado, 33 anos, morto com sete tiros durante uma festa, próximo ao Posto Flamingo, na subida do Colorado. Os investigadores concluíram que Marcos César Pereira, 25, cometeu o homicídio após a vítima expulsá-lo de uma casa de show pelo uso de lança-perfume, em fevereiro. Marcos é considerado foragido.

No dia do crime, em 17 de março, Paulo chegou ao local na companhia de dois amigos, por volta das 5h. Enquanto conversavam, um homem surgiu em meio aos carros e abriu fogo apenas contra o segurança. O atirador contou com o apoio de Marcos, responsável por conduzir o veículo. Junto aos atirador, Marcos foi até à vítima para assegurar a execução do homicídio.

Dias antes, em fevereiro, Paulo teria expulsado os investigados de dentro de uma casa de show em Planaltina, após o grupo ser flagrado usando lança-perfume no interior do evento. Essa teria sido a motivação do homicídio. Marcos está foragido e a PCDF pede para que, caso alguém tenha informações sobre o paradeiro do acusado, ligue para o número 197, da Polícia Civil. O adolescente, de 17 anos, responsável por efetuar os disparos, também foi identificado.