Homem droga mulher com cápsula de alucinógeno em hotel e a estupra

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou a foto de um homem acusado de estupro de vulnerável. Em maio do ano passado, Rafael Azevedo Lima foi a um hotel com uma mulher e, no local, ingeriu drogas na boca dela, sem o consentimento da vítima. Aproveitando-se do estado da mulher, ele a estuprou.

De dentro do hotel, a vítima, ainda dopada por entorpecentes, conseguiu entrar em contato com o ex-marido e avisou sobre o ocorrido. Na delegacia, ela relatou que mantinha uma relação com o acusado, mas, naquele dia, se recusou a fazer sexo com ele, momento em que Rafael a obrigou a ingerir drogas.

Nessa quinta-feira (18/4), os investigadores da 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro) cumpriram mandados de busca e apreensão na casa de Rafael, em Samambaia. O objetivo era encontrar drogas compatíveis com as descritas pela vítima em depoimento. Na casa, os policiais localizaram LSD líquido e cápsulas de cogumelos alucinógenos.

“O nosso mandado teve êxito, porque encontramos diversas drogas no local. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas, além de estar respondendo por estupro de vulnerável”, afirmou a delegada Roberta Freitas.



A PCDF divulgou a foto do acusado por acreditar haver mais vítimas. Qualquer denúncia pode ser feita pelo número 197, da Polícia Civil.