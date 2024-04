Professor preso por assédio e estupro contra alunos

Um professor temporário de filosofia foi preso, nesta sexta-feira (12/4), por assediar e cometer estupro de vulnerável contra estudantes dentro de sua casa. Os jovens, com idades entre 15 e 17 anos, eram convidados por ele para a residência. Lá, o docente — que também é advogado — oferecia bebidas alcoólicas e drogas. Dessa forma, entorpecia as vítimas e com quem mantinha relações sexuais, segundo as investigações.

O delegado encarregado do caso, Ismael Batista, da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), disse que ao menos quatro adolescentes foram abusados pelo professor. “Há queixas de que, em sala de aula, ele falava muitas imoralidades”, acrescentou.

Nos depoimentos, alunos narraram que o homem os assediava durante as classes, chegando a oferecer dinheiro para ter relações sexuais com alguns deles.

O educador — que não teve a identidade revelada — foi investigado por cerca de cinco meses, processo que teve acompanhamento da Ordem de Advogados do Brasil (OAB-DF). Sua detenção ocorreu no próprio escritório de advocacia, em Brazlândia.