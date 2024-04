Engavetamento envolvendo três carros causa engarrafamento no Eixão Sul

Um engavetamento envolvendo três veículos paralisou o trânsito do Eixão Sul, na altura da 116, no sentido Aeroporto, no início da noite desta sexta-feira (19/4), por volta das 18h40. Um Corolla 1993 atingiu a parte traseira de um Jetta preto, que bateu em um Gol branco.

O condutor do Corolla, o estudante Lucas Esteves, 21 anos, contou para o Correio que estava distraído, conversando com a namorada. "Não percebi que o trânsito havia parado e continuei com a velocidade permitida pela via, entre 70 e 80 Km/h", lamenta o jovem.

“Nesse horário, costuma haver uma retenção nesse trecho, por conta do alto fluxo. Mas o carro de trás veio em alta velocidade”, relata André Monteiro, 44, técnico em secretariado, motorista do Jetta.

Uma passageira do Gol branco foi atendida pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e foi transportada para o Hospital de Base, queixando-se de dores no peito, nas costas e na cabeça e emocionalmente abalada. A namorado de Lucas Esteves foi transportada para o mesmo hospital, com inchaço e sangramento na região do nariz.

O trânsito no sentido Aeroporto do Eixão Sul foi desviado pelo Departamento de Estrada e Rodagem (DER) para a pista contrária, no trecho do acidente. Motoristas que vêm no sentido Asa Sul têm que pegar o Eixo L para seguir viagem.

Todos os motoristas envolvidos passaram pelo teste de alcoolemia, com resultado negativo para os três. O DER não deu uma previsão de liberação da via, já que é preciso esperar a conclusão do trabalho da perícia.











