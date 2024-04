Devido às obras na W3, parada de ônibus da 515 Sul mudará de local por 30 dias

Por tempo provisório, a parada de ônibus que fica na 515 Sul irá mudar de local em razão da continuidade na obra que está sendo feita na faixa exclusiva da via W3 sul, substituindo o asfalto danificado por um pavimentado com o intuito na passagem do transporte coletivo. A parada será alocada em frente à loja HC Pneus no decorrer de um mês. Os cruzamentos dos dois lados da pista, que separam as quadras 516 e 515 vão ficar interditados também durante este tempo.

Para o motorista que quer acessar as quadras 516, 515 e 514 Sul, ele pode seguir pela via W2 Sul, desde a altura da 516 ou conduzir até os acessos que ficam após o trecho em obras. Esta etapa da melhoria da via tem extensão de 700 metros e se estende das quadras 516 a 514 Sul. Neste trecho de reparos, somente a faixa mais à esquerda da via vai estar liberada para o trânsito.

*Com informações da Agência Brasília

