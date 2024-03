Obras no pavimento da W3 Sul são retomadas a partir de quarta (27/3)

As obras para substituir o pavimento da faixa destinada ao transporte público coletivo da W3 Sul serão retomadas a partir de quarta-feira (27/3). O asfalto danificado será trocado por piso de concreto, que tem maior durabilidade e resistência. Para acelerar a execução da obra, três frentes de trabalho serão abertas simultaneamente.

“Para minimizar os impactos no trânsito, que serão muitos, vamos manter as vias que dão acesso às garagens do Pátio Brasil e do Venâncio em funcionamento”, avisa o secretário de Obras, Luciano Carvalho. “Assim, o acesso ao Setor Comercial Sul, à rua das farmácias [102 Sul e 302 Sul] e ao Setor Hoteleiro Sul deve ser feito por essa via.”

A primeira frente de trabalho, com aproximadamente 550 metros de extensão no sentido norte/sul, abrangerá o trecho que vai da alça do viaduto que divide a W3 Norte da W3 Sul até a altura do Pátio Brasil Shopping. Enquanto isso, a segunda frente, com cerca de 200 metros, será instalada no sentido contrário.

Durante a execução das obras, apenas uma faixa de rolamento estará disponível para o trânsito no trecho em intervenção. Além disso, o acesso à W3 Sul pelo Eixo Monumental (via S1) será fechado, e o tráfego será interrompido no cruzamento do Setor Hoteleiro Sul (SHS).

“Como rota alternativa, sugerimos que carros, motos e outros veículos leves transitem pela via W2, deixando a única faixa liberada da via W3 para ônibus, caminhões e outros veículos pesados”, orienta o secretário de obras.

Os motoristas que se deslocam pela via S2 em direção à W3 Sul serão desviados na altura do hotel Meliá Brasil 21, sendo direcionados para a W5 Sul, possibilitando o acesso à W3 Sul pela via S3. Painéis móveis serão utilizados para indicar os desvios, enquanto agentes de trânsito estarão presentes para auxiliar os condutores.

A terceira frente de serviço, com extensão de cerca de 700 metros, se estende da quadra 516 Sul à 514 Sul. No trecho em obras, apenas a faixa mais à esquerda da via estará liberada para o trânsito.

O acesso às quadras 516, 515 e 514 à W3 Sul e às quadras 700 também ficará interrompido. Além disso, a W2 Sul terá o sentido alterado na altura da quadra 516. Esta frente será iniciada em 1º de abril.