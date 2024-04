Novacap vai podar ficus de 23 metros na altura da 406 Norte

A Novacap vai podar o ficus italiano de aproximadamente 23 metros, árvore que está na altura da Quadra 406 da Asa Norte. O objetivo é reduzir o diâmetro dos galhos e levantar a copa. O trabalho será realizado nesta sexta-feira (19/4) e no sábado (20/4). Segundo a Novacap, trata-se de uma ação preventiva.

De acordo com parecer técnico da empresa, os galhos estão demasiadamente baixos, comprometendo a circulação das pessoas e dos veículos, uma vez que avançam sobre as faixas de rolamento da via L2. Ainda conforme o laudo, a árvore está saudável e, por isso, não há a necessidade de intervenções maiores, como a supressão completa.

A Novacap reforça que a arborização do Distrito Federal cresce livremente e qualquer tipo de intervenção leva em consideração questões como o risco que ela pode gerar para a integridade do cidadão, bem como dos patrimônios públicos e particulares, sempre com base em parecer de um especialista.

Durante o serviço, outras ações rotineiras vão ocorrer em árvores próximas, como em uma mangueira que pode comprometer a iluminação do local, e um jamelão perto de uma faixada.

Manutenção

A Novacap explica que a manutenção da arborização é um serviço diário nas regiões do DF com o objetivo de manter a segurança das pessoas, principalmente no período de chuvas e, também, com foco em garantir a integridade e a saúde das árvores.

Quando o cidadão perceber, em área pública, uma árvore excessivamente inclinada, com galhos mortos ou com indícios de podridão, é importante que entre em contato com a Ouvidoria (telefone 162 ou site participa.df.gov.br) ou junto às administrações regionais. Em caso de árvores próximas à rede elétrica, a comunicação deve ser feita à Neoenergia pelo telefone 116.

*Com informações da Novacap