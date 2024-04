Vice-diretora é presa ao ser flagrada furtando alimentos de escola do DF

A vice-diretora de uma escola pública localizada na área rural de Brazlândia foi presa, nesta sexta-feira (19/4), pelo crime de peculato, após ser flagrada furtando produtos alimentícios da instituição de ensino.

As investigações conduzidas pela 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) começaram após o recebimento de inúmeras denúncias apontando para o crime cometido pela vice-diretora. Os policiais civis passaram a monitorar a mulher e, na tarde desta sexta-feira, flagraram ela saindo da escola com sacolas plásticas nas mãos.

A servidora colocou as sacolas no carro e saiu em seguida. Os investigadores seguiram o veículo e a abordaram. Durante as buscas, os agentes encontraram um pacote grande de arroz, que estava acondicionado em um saco plástico de lixo, um saco de pães com a inscrição “fora de comércio” e frutas, que estavam em sacos plásticos.

O crime de peculato é inafiançável na esfera policial e tem pena de reclusão de dois a oito anos. A reportagem procurou a Secretaria de Educação para o posicionamento e aguarda retorno.