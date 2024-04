Alok grava vídeo agradecendo a PMDF por segurança em show

O dj Alok gravou um vídeo agradecendo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) pela segurança do evento. "Passando para agradecer a polícia militar por promover muito mais que a segurança, hoje, no aniversário de Brasília", comentou o artista.

O artista retorna à cidade para um show que promete marcar a sua carreira. O evento, gratuito, conta com um enorme palco em formato de pirâmide — de aproximados 30 metros de altura — foi erguido na Esplanada dos Ministérios. O mesmo modelo de palco foi utilizado para o show realizado por Alok em agosto de 2023, nas comemorações que marcaram o centenário do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Para o evento foi elaborado o Protocolo de Operações Integradas (POI), elaborado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) em parceria com diversos representantes de órgãos públicos, para garantir a segurança dos brasilienses durante as festividades.