Clima de festa: brasilienses aguardam ansiosos show do Alok

Dando início às celebrações do aniversário de 64 anos de Brasília, o produtor musical e DJ Alok se apresenta de forma gratuita na Esplanada dos Ministérios neste sábado (20/4). Para o show, o artista, que abriu mão do cachê, trouxe a estrutura da pirâmide utilizada no show de Copacabana, em agosto. Foram investidos cerca de R$ 2,5 milhões por parte do músico e de seus parceiros comerciais para a apresentação.

Moradora de Ceilândia, Lady Armond, 45, trouxe a filha de 9 anos anos e os sobrinhos, 9 e 13, para curtir a performance do DJ. “Estamos desde 19h aqui, na maior expectativa”, conta Lady. “Toda a estrutura da pirâmide está muito legal. Acho que tem tudo a ver com a história de Brasília, é uma conexão muito massa”, afirma.

A apresentação está marcada para começar às 21h30, prometendo uma noite animada de música para os brasilienses. Alok ainda contará com a presença de convidados especiais, como Nando Reis e Zeeba. Também participarão da apresentação representantes de oito tribos indígenas, que fazem parte do álbum O futuro é ancestral, lançado pelo artista na sexta-feira (20).

As adolescentes Mykaelle Ferreira e Leticia Liah, ambas de 17 anos, também aproveitaram a noite de sábado para prestigiar a apresentação. “Estamos achando tudo muito bem feito, a estrutura está gigante. Tudo está muito bonito e já consigo imaginar todos os lasers que ele usa nos shows aqui nesse palco. Estamos ansiosas”, compartilham.