Música Urbana traz rock de Brasília para o Nilson Nelson

A história de Brasília é marcada pelo rock dos anos 1980. O tempo passou e os fãs continuaram relembrando a potente geração que influenciou a cultura brasileira. Este sábado (20/4) teve um momento para relembrar das canções que marcaram época. O Música Urbana une Capital Inicial, Plebe Rude e Scalene, além de participações especiais de Zélia Duncan e Marcelo Bonfá com os brasilienses no Ginásio Nilson Nelson.

O Música Urbana é uma reedição de um festival de 1984. Na época, as bandas emergentes Legião Urbana, Capital Inicial e Plebe Rude lotaram o pátio do Colégio Alvorada da alma roqueira que dominava Brasília. O momento ficou marcado pela consolidação desses nomes na cidade, posteriormente os três grupos entrariam para a história da música brasileira e conquistariam o coração de fãs por todo o país.

Com casa cheia, o público tem a oportunidade de acompanhar apresentações exclusivas e se divertir ao som de alguns dos nomes locais que mais conquistaram o coração e ouvidos dos brasileiros. De gerações distintas, as bandas traçam uma linha do tempo do rock de Brasília desde que a Scalene subiu no palco às 20h30.

O evento é uma ode à cultura local, mas chamou atenção do Brasil inteiro. Talita Cardoso, 34, que trabalha na indústria farmacêutica, desembarcou de São Paulo para curtir o show da banda favorita: Capital Inicial. “Emocionante estar na casa deles. Conheci Brasília, e é muito legal entender mais o berço do rock no Brasil”, exalta a turista que aproveitou o show para uma visita. “Ainda deu um tempinho para conhecer os monumentos, foi o máximo”, conta.

Para a fã é uma conquista do Capital Inicial poder fazer um evento cheio 40 anos depois de todo o sucesso do primeiro Música Urbana. “O Capital tá aqui 40 anos depois porque nunca parou no tempo, sabem se manter relevantes e conversar com novos públicos”, reflete.

Também foi o momento da família se unir para ouvir um bom rock. O casal de médicos Tércio Neto e Morgana Pituba, 53, trouxe os filhos Beatriz, 17, e Técio, 25, para terem um contato com a música que cantam desde novos. “Vim para Brasília em 1997. Porém, desde os tempos de Maceió eu amava e escutava muito essas bandas”, conta Morgana.

Os dois trouxeram os filhos porque se sentem no dever de passar esse amor de geração para geração. “É nossa obrigação mostrar para eles o ambiente maravilhoso que nós vivíamos nos anos 1980. As novas gerações tem que abraçar o rock de Brasília que fez história no Brasil”, diz o pai.