Cine Brasília reabrirá com exibição especial de filme sobre JK em 22 de abril

Após dois meses de reforma, o Cine Brasília reabrirá as portas, em 22 de abril, às 11h, celebrando os seus 60 anos de história do espaço e os 64 da capital com uma sessão especial, apresentando pela primeira vez nas telonas o longa-metragem JK — O reinventor do Brasil.

Produzido pela TV Cultura, o filme resgata e celebra a vida e o legado do ex-presidente Juscelino Kubitschek, responsável pela fundação da jovem capital brasileira. Narrado no estilo podcast, o documentário integra um projeto amplo da emissora dedicado ao ex-presidente, incluindo exposições e uma fotobiografia com imagens inéditas de Juscelino, figura central na história do Brasil como o fundador de Brasília e líder do país entre 1956 e 1961.

Além da exibição do filme, os visitantes do Cine Brasília poderão visitar a exposição e a fotobiografia exclusiva do ex-presidente.

*Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF)