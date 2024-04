Aniversário de Brasília terá esquema de segurança especial

O Governo do Distrito Federal (GDF) prepara uma comemoração especial para o 64º aniversário de Brasília. Com uma programação que começou no último fim de semana e se estenderá até domingo (21/4), o evento contará com diversas atrações. Para isso, foi elaborado o Protocolo de Operações Integradas (POI), elaborado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) em parceria com diversos representantes de órgãos públicos, para garantir a segurança dos brasilienses durante as festividades.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, a população contará com pontos de atendimento da Cidade da Segurança Pública, na Torre de TV, e na Esplanada dos Ministérios, onde serão disponibilizados serviços como delegacia móvel e atendimento pré-hospitalar. O protocolo também abrange aqueles que estarão nas proximidades dos locais das comemorações. “O objetivo é garantir que todos possam festejar com harmonia o aniversário da nossa cidade”, afirma Avelar.

Nos dias 20 e 21, a Delegacia Móvel da PCDF estará localizada na Cidade Policial, na Esplanada dos Ministérios. No local, será possível registrar ocorrências policiais e bloquear celulares roubados ou furtados através do programa Fora da Rede. Para bloquear o celular, é importante ter o número do IMEI em mãos. O número de IMEI não é exigido para registro presencial em uma delegacia, mas facilita o processo de validação das informações, garantindo um bloqueio eficaz.

Especificamente no dia 20, haverá linhas de revistas nos acessos à área de evento, na Esplanada dos Ministérios. Os policiais estarão posicionados perto do Buraco do Tatu e das escadarias dos anexos. A entrada com objetos cortantes e materiais proibidos será proibida, conforme lista no final da matéria. Haverá ainda fiscalização próxima à estação do Metrô, na Rodoviária do Plano Piloto, para garantir a ausência de materiais proibidos.

A PMDF orienta que evitem locais de baixa luminosidade e que estejam atentos a pertences pessoais, principalmente bolsas, carteiras e celulares. “Procurem estar sempre acompanhados, evitem andar sozinhos e, em qualquer situação anormal de segurança, procure uma viatura ou policial. A corporação também pode ser acionada por meio do 190”, instrui o chefe da seção de Planejamento de Grandes Eventos do Departamento de Operações (DOP) da PMDF, major Anderson Pinheiro.

Medidas de trânsito incluem interdições temporárias na Esplanada dos Ministérios a partir das 23h59 de sexta-feira (19), com reabertura prevista para às 23h59 de domingo (21) e orientações para utilização de transporte público. Equipes de fiscalização da PMDF e do Detran-DF estarão presentes para garantir a fluidez do tráfego e a segurança dos participantes.

Itens proibidos

Fogos de artifício e similares

Armas de fogo em geral

Latas, copos, garrafas, coolers e isopor

Apontador a laser ou similares

Artefatos explosivos

Sprays e aerossois

Animais em geral, com exceção de cães-guia

Bolsas e mochilas com mais de 100 cm na soma das dimensões dos três lados, ou sejam, altura, largura e profundidade

Máscaras de qualquer tipo e tamanho, exceto as de proteção facial

Mastros confeccionados com qualquer tipo de material para sustentar, ou não, bandeiras e cartazes

Malas, pastas, caixas e similares

Churrasqueira de qualquer tamanho

Barraca e similares de qualquer tamanho ou tipo

Drones não autorizados

Armas brancas ou qualquer outro objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural, a exemplo: tesouras, martelos, flechas, tacos, tacapes, brocas etc

Quaisquer outros itens que possam comprometer a segurança

Fogões e similares que utilizem gás e/ou eletricidade

Garrafas de vidro e latas

Armas de brinquedo, réplicas, simulacros e quaisquer itens que possuam aparência de arma de fogo

Drogas ilícitas, conforme a legislação brasileira

Substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo

Armas brancas ou qualquer objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural (tesouras, martelos, flechas, tacos, tacape, brocas)

Quaisquer outros itens a serem divulgados, com antecedência mínima de 24h da operação, pela PMDF e/ou SSP e/ou GDF.

*Com informações da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF)



