Corpo carbonizado é encontrado após incêndio no Guará

Bombeiros combateram incêndio em local habitado por moradores de rua, no Guará - (crédito: corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal)

Na madrugada desta segunda-feira (22/4), uma tragédia ocorreu no Guará II, quando o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) respondeu a um chamado de incêndio por volta das 1h58.

O foco do incêndio foi uma guarita localizada no Parque Denner, na QE 42. Essa estrutura, que servia como moradia para pessoas em situação de rua, foi completamente consumida pelas chamas.

Ao chegarem ao local, as equipes de socorro encontraram um corpo carbonizado de um homem, com idade aparente entre 30 e 40 anos, fora da edificação. A vítima ainda não foi identificada.

As circunstâncias que levaram ao incêndio permanecem desconhecidas. Três viaturas do CBMDF foram despachadas para atender a emergência, e a perícia foi acionada para investigar o caso. Após o controle das chamas, a área ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), enquanto a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi chamada para tomar as providências necessárias.