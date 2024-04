O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB-DF), marcou presença na Maratona Brasília, na Esplanada dos Ministérios, na manhã deste domingo (21/4). O evento faz parte da programação que celebra o aniversário da capital federal.

Ibaneis subiu ao palco e parabenizou Brasília, além de elogiar o evento. O governador, ao lado da primeira-dama, Mayara Noronha, celebrou a realização do evento e ajudou a entregar as premiações.

"Estamos muito felizes com o aniversário de Brasília. Todas as festividades correram dentro da maior tranquilidade possível. Hoje tive a oportunidade de conversar com a coronel Ana Paula e com o Sandro Avelar e parabenizei os policiais do Distrito Federal por esse evento. Fechando o evento de hoje, temos mais um dia de festividades, que começou com essa maratona lindíssima. É uma manhã de alegria para todos nós. Parabéns, Brasília, pelos 64 anos", disse.

O chefe da Casa Militar do DF, Emerson Eduardo Alves de Andrade, também marcou presença no evento, ao lado do governador. Ele destacou a importância da prática de exercícios físicos para a saúde e qualidade de vida. "Todo mundo precisa se movimentar. Com o corpo ativo, a mente vai estar fluída", afirmou.



Emerson também falou sobre o aumento do turismo na cidade por conta da realização do evento esportivo. "A maratona, em todo lugar do mundo, sempre fomenta esse tipo de negócio, o turismo. Eu espero que essa maratona volte a ser o que já foi. É uma sementinha que está sendo replantada", finaliza.



O secretário de Comunicação do DF, Welington Moraes, já participou da maratona em duas edições. Neste ano, ele lamentou não poder correr, pois está se recuperando de uma lesão no joelho. Ainda assim, não deixou se comparecer ao evento, para prestigiar os corredores.

"Graças a Deus que a maratona está de volta, é o segundo evento depois da pandemia. É pra fazer parte da programação de Brasília, porque realmente é um evento importantíssimo, que mexe com a cidade. Brasília tem, na sua espiritualidade, o magnetismo da corrida", relata.