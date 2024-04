Criança morre atropelada em Ceilândia depois de soltar a mão do pai

No fim da manhã de hoje (21), uma criança morreu atropelada na via M3, sentido Setor O, na altura da quadra QNM 24, em Ceilândia Norte. Segundo relatos, o menino de 5 anos, Natanael Pereira Bonfim, soltou a mão do pai, Fernando José Bonfim, e correu em direção à pista de rolamento. O pai ainda foi atrás da criança para tentar salvá-la, mas os dois acabaram atingidos por um carro que trafegava pelo local.

O Corpo Militar de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) confirmou o falecimento da criança no local do acidente. O pai do garoto, que ficou em estado grave, foi transportado de helicóptero para o Hospital de Base de Brasília, consciente, porém com lesões no tórax.

Segundo dados cedidos pela unidade de saúde, ao chegar, o paciente foi atendido na sala vermelha de trauma pela equipe médica. O quadro de saúde dele é estável.

Em entrevista ao Correio, Peter Ranquetat, delegado da 15ª DP da Polícia Civil, responsável pelo caso, contou que, a princípio, foi uma fatalidade e o homem que dirigia não teve culpa. "Logo após o ocorrido, o rapaz desceu do carro e prestou todo apoio e não se evadiu do local, além de se dirigir à delegacia por conta própria. Quando questionado se havia ingerido bebida alcoólica, afirmou que não, o que foi confirmado pelo teste do bafômetro." Segundo Ranquetat, a investigação continuará com a averiguação de imagens de câmeras.

Acompanhado de seus familiares, o motorista envolvido no acidente foi até a 15ª DP. Ele preferiu não ser identificado e afirmou estar aguardando o andamento da investigação. "É o que estão divulgando mesmo. Estou muito triste com o que aconteceu, era uma criança. Não tem nem o que dizer", afirmou ele ao deixar a delegacia, por volta das 16h.