Concurso Brasília em Foto premia sete servidores do GDF após votação

Concurso Brasília em Foto selecionou as melhores fotos capturadas por servidores e empregados públicos do Distrito Federal - (crédito: Divulgação/Seec-DF)

O Concurso Brasília em Foto selecionou as sete melhores fotos capturadas por servidores e empregados públicos do Distrito Federal. A terceira edição do concurso teve 193 mil votos populares — um recorde. Iniciativa da Secretaria de Economia (Seec-DF), por intermédio da Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida (Seec/Sequali), a competição faz parte das ações em homenagem ao 64º aniversário de Brasília.

A vencedora do concurso foi a servidora da Secretaria de Educação Íris Borges, que recebeu 123.572 votos. A imagem capturada é o retrato do arco-íris no céu de Brasília, compondo com a natureza e a arquitetura urbana.

A fotografia de Íris e dos demais seis selecionados serão destacadas em uma mostra especial no Espaço Qualidade de Vida, que será inaugurada nesta quinta-feira (25/4), às 15h, no 16º andar do Anexo do Palácio do Buriti. O evento contará com a participação dos 21 servidores que concorreram, bem como a presença de diversas autoridades. As fotos também serão exibidas no site e no perfil oficial do Instagram da Secretaria de Economia.

Puderam participar os servidores efetivos, comissionados, aposentados e empregados públicos dos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal (GDF). Ao todo, a competição teve 133 inscritos.

As fotos dos 21 concorrentes passaram pela curadoria da Comissão de Jurados, que levou em consideração critérios como criatividade, originalidade, aderência ao tema e objetivos do concurso, e foram submetidas à votação popular até o último domingo (21/4). Os 21 servidores cujas fotos forem selecionadas receberão certificados de participação.

Confira os sete vencedores da 3ª edição do Concurso Brasília em Foto:

1º lugar – Iris Borges – Secretaria de Educação

2º lugar – Antônio Barbosa Júnior – Secretaria de Economia

3º lugar – Kamila Gonçalves Lima de Oliveira – Secretaria de Educação

4º lugar – Naéllem Priscylla da Silva Torres – Secretaria de Justiça e Cidadania

5º lugar – Maria Luiza Silva e Barbosa Vila Real – Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação

6º lugar – Carlos Madson Reis – Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação

7º lugar – Simone Borges Nascimento – Secretaria de Segurança Pública











Com informações da Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec-DF)