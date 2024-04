Uma nova tenda de acolhimento foi inaugurada nesta terça-feira (23/4), em Taguatinga. Localizada no estacionamento do hospital regional, funciona das 7h às 19h e conta com mais de 60 profissionais de saúde para atender cerca de 150 pacientes por dia com sintomas de dengue.

A estrutura inclui espaços para triagem, consultórios, farmácia e sala de hidratação, além de áreas de descanso para os funcionários. Esta é a sexta de 11 novas tendas planejadas pelo GDF para auxiliar no tratamento de pacientes com dengue em diferentes regiões do Distrito Federal.

A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, afirmou que o objetivo de ser uma opção inclusiva. "Qualquer pessoa, de qualquer região administrativa, pode buscar atendimento em qualquer uma das tendas. Elas funcionam no modelo de porta aberta, sem barreiras de acesso", disse.

As tendas estão posicionadas para garantir um atendimento mais ágil e aliviar a pressão sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). As próximas regiões a receberem tendas serão Vicente Pires, Samambaia, Asa Norte, Varjão e Areal.

*Com informações da Agência Brasília

