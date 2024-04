Em primeira edição, Feira do Varejo ocorre nos dias 29 e 30 deste mês

Feira será realizada no Parque de Exposições do Parque da Cidade - (crédito: Reprodução/Expovar)

Nos próximos dias 29 e 30 de abril ocorrerá a primeira edição da Expovar, a Feira do Varejo, que visa reunir diversas marcas a milhares de compradores do varejo e food service. Evento deve contar com a participação de indústrias voltadas ao varejo, além de fornecedores de serviços. Também são esperadas atrações exclusivas, como rodadas de negócios com condições especiais, sorteios de prêmios e show de encerramento.

Dispondo de uma estrutura completa para lojistas e empresas do varejo, a feira será realizada no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. Além da localização privilegiada, o ambiente tem capacidade para mais de 400 estandes distribuídos ao longo de 20 mil m², contando também com mais de 4 mil vagas no estacionamento.

A Expovar - idealizada por duas empresas de atacado e distribuição do Distrito Federal, a Estrela Distribuição e a Suprema Distribuidora - tem como objetivo ser um elo entre a indústria fornecedora e o varejo regional, conectando empresários do setor com as principais novidades do mercado, gerando diversas possibilidades de negócios para todos os envolvidos.