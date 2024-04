Ibaneis desiste de projeto em que Iges-DF assumiria Instituto de Cardiologia

O governador Ibaneis Rocha (MDB) informou que solicitou a retirada do projeto que previa que o Iges-DF assumisse a gestão do Instituto de Cardiologia e Transplantes (ICTDF). O anúncio foi feito durante a solenidade, que ocorreu na manhã desta quarta (24/4), para assinar a nomeação de 220 servidores para a Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental (PPGG). O projeto foi enviado à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) no dia 16 de abril, mas foi recebido com resistência. O Ministério Público de Contas do Distrito Federal (MPCDF) também havia se posicionado contra e chegou a apresentar uma manifestação no Tribunal de Contas (TCDF) em oposição à proposta.



O governador disse que a decisão de retirar o projeto foi tomada após Wellington Luiz, presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), informar que a proposta não havia agradado os deputados. “Nós já pedimos a retirada do projeto para que não tenhamos problemas. Vamos arrumar uma nova solução para que a gente veja o Instituto de Cardiologia funcionando e atendendo a população mais carente dessa cidade”, declarou.

Ibaneis ressaltou que a secretária de saúde do DF, Lucilene Florêncio, já está ciente da decisão. “Ela (a secretária) vai fazer um chamamento público para que a gente possa contratar uma empresa, uma fundação ou alguém que possa assumir esse trabalho que é tão importante para a população da cidade”, finalizou.