Projeto de revitalização da Catedral será divulgado nesta quarta (24/4)

A Catedral Metropolitana de Brasília passará por um processo de revitalização em breve. A divulgação do projeto será feita na noite desta quarta-feira (24/4), às 20h, em um jantar realizado pela Arquidiocese de Brasília no auditório da Catedral. A previsão de conclusão da primeira fase é até o fim de 2025 e custará cerca de R$ 10 milhões. O responsável pela apresentação das três etapas do projeto será o Cardeal-Arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa.

A revitalização acontece 12 anos depois da última reforma e será financiada por parcerias público-privadas que serão estabelecidas por meio da Lei Rouanet. Atualmente, o projeto está em fase de captação de recursos e tem obras previstas para serem iniciadas a partir do segundo semestre. Nesta primeira etapa, há a previsão de implementação de um centro de acolhimento ao turista, desenvolvimento de ferramentas tecnológicas para otimizar as visitações ao monumento e instalação de uma iluminação mais moderna dentro e fora da Catedral.

