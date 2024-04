Confira programação da tradicional Festa do Divino de Pirenópolis

As tradicionais Cavalhadas são consideradas o ponto da alto da Festa do Divino Espírito Santo em Pirenópolis (GO) - (crédito: Diego Monteiro / Prefeitura de Pirenópolis)

A cidade de Pirenópolis (GO) está preparada para mais uma edição da Festa do Divino Espírito Santo. O evento é realizado há mais de 200 anos e movimenta milhares de turistas do mundo para o município. Só ano passado, mais de 30 mil pessoas visitaram a cidade para participar do festejo. A festa, que é uma tradição religiosa, ocorre sempre no período de pentecostes e segue até o fim de maio, com a celebração do Corpus Christi.

O primeiro evento do festejo foi realizado no último domingo de março (31/3), com o repique dos sinos e tocata com a banda Phoenix, ao lado da igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário. A próxima ação será na sexta-feira (26/4) com a saída da Folia da Renovação Cristã.

A programação segue ao longo do mês de maio com folias, missas, novenas, cantatas, alvoradas, cortejos e as tradicionais Cavalhadas. Este é considerado o ponto da alto da festa: nas Cavalhadas personagens mascarados e fantasiados saem às ruas de e recriam épicas batalhas medievais entre Mouros e Cristãos. Em 2024, as Cavalhadas da Festa do Divino Espírito Santo serão realizadas 19, 20 e 21 de maio.



















< >

Programação completa:

31/03 (domingo)

12h - Repique de sinos, tocata com a Banda Phoenix com Hino da Folia - Lateral da Igreja Matriz

26/04 (sexta-feira)

12h - Saída da Folia Renovação Cristã – Zona Rural

05/05 (domingo)

12h - Saída da Folia do Divino Tradicional – Zona Rural

15h – Chegada da Folia Renovação Cristã

Início Ensaio das Cavalhadas, ensaio do dia 05 ao dia 15 06h e 17h.

10/05 (sexta-feira)

04h - Alvorada com a Banda de Couro

05h - Alvorada com a Banda de Música Phoênix

12h - Repique de sinos, Retreta com a Banda Phoênix na lateral da Igreja Matriz

19h – 1º Dia de Novena, em Louvor ao Divino Espírito Santo cantada pelo Coral Nossa Senhora do Rosário.

19h30 – Missa e bênção do Santíssimo Sacramento. Após a missa tocata da banda de couro.

11/05 (sábado)

04h - Alvorada com a Banda de Couro

19h – 2º Dia de Novena, em Louvor ao Divino Espírito Santo cantada pelo Coral Nossa Senhora do Rosário

19h30 – Missa e bênção do Santíssimo Sacramento. Após a missa tocata da banda de couro.

12/05 (domingo)

04h - Alvorada com a Banda de Couro

15h – Chegada da Folia do Divino tradicional (zona rural), desfile pelas ruas da cidade até a Casa do Imperador.

19h – 3º Dia de Novena, em Louvor ao Divino Espírito Santo cantada pelo Coral Nossa Senhora do Rosário

19h30 – Missa e bênção do Santíssimo Sacramento.

Após a missa tocata da banda de couro e procissão até a Igreja do Bonfim, levando a bandeira de São Benedito e de Nossa Senhora do Rosário para levantamento dos mastros e queima da fogueira.

13/05 (segunda-feira)

04h - Alvorada com a Banda de Couro

19h – 4º Dia de Novena, em Louvor ao Divino Espírito Santo cantada pelo Coral Nossa Senhora do Rosário.

19h30 – Missa e bênção do Santíssimo Sacramento. Após a missa tocata da banda de couro.

14/05 (terça-feira)

04h - Alvorada com a Banda de Couro

19h – 5º Dia de Novena, em Louvor ao Divino Espírito Santo cantada pelo Coral Nossa Senhora do Rosário.

19h30 – Missa e bênção do Santíssimo Sacramento. Após a missa tocata da banda de couro.

15/05 (quarta-feira)

04h - Alvorada com a Banda de Couro

19h – 6º Dia de Novena, em Louvor ao Divino Espírito Santo cantada pelo Coral Nossa Senhora do Rosário

19h30 – Missa e bênção do Santíssimo Sacramento. Após a missa tocata da banda de couro.

16/05 (quinta-feira)

04h - Alvorada com a Banda de Couro

19h – 7º Dia de Novena, em Louvor ao Divino Espírito Santo cantada pelo Coral Nossa Senhora do Rosário

19h30 – Missa e bênção do Santíssimo Sacramento. Após a missa tocata da banda de couro.

17/05 (sexta-feira)

04h - Alvorada com a Banda de Couro

19h – 8º Dia de Novena, em Louvor ao Divino Espírito Santo cantada pelo Coral Nossa Senhora do Rosário

19h30 – Missa e bênção do Santíssimo Sacramento. Após a missa tocata da banda de couro.

22h – Apresentação da Peça As Pastorinhas no Theatro de Pirenópolis.



18/05 (sábado)

04h - Alvorada com a Banda de Couro

05h - Alvorada com a Banda de Música Phoênix

12h - Repique de Sinos e descarga de roqueiras, Retreta da Banda de Música Phoênix, ao lado da Igreja Matriz e saída dos mascarados pelas ruas da cidade.

18h30 – Procissão saindo da casa do Mordomo da Bandeira até a Igreja Matriz.

19h – 9º Dia de Novena, em Louvor ao Divino Espírito Santo cantada pelo Coral Nossa Senhora do Rosário

19h30 – Missa e bênção do Santíssimo Sacramento. Após a missa tocata da banda de couro.

21h - Levantamento do Mastro, com tocata da Banda de Música Phoênix, queima da fogueira e queima de fogos na beira rio.

22h – Apresentação da Peça As Pastorinhas no Theatro de Pirenópolis.

19/05 (domingo do Divino)

4h - Alvorada com a Banda de Couro.

5h - Alvorada com a Banda de Música Phoênix.

8h - Cortejo do Imperador saindo da Casa do Imperador até a Igreja Matriz.

9h - Missa solene na Igreja Matriz, cantada pelo Coral Nossa Senhora do Rosário e sorteio do novo Imperador.

Cortejo levando o Imperador até sua residência onde serão distribuídos Verônicas e Pãezinhos do Divino.

13h - 1° dia das CAVALHADAS.

20/05 (segunda-feira)

8h - Reinado de Nossa Senhora do Rosário – Cortejo conduzindo o Rei e Rainha de suas residências até a Igreja Matriz, acompanhados pela Banda de Couro.

9h - Missa na Igreja Matriz.

10h - Cortejo conduzindo os reis de volta às suas residências.

13h - 2° dia de CAVALHADAS (batismo dos Mouros).

21/05 (terça-feira)

8h - Juizado de São Benedito - Cortejo conduzindo os juízes de são Benedito até a Igreja Matriz, acompanhados pela Banda de Couro.

9h - Missa na Igreja Matriz.

10h - Cortejo conduzindo os juízes de São Benedito até as suas residências.

13h - 3° e último dia de CAVALHADAS (confraternização entre Mouros e Cristãos). Após o espetáculo os Cavaleiros seguem até a porta da Igreja do Bonfim para a oração final de agradecimento e a última salva de tiros.

30/05 (Corpus Christi)

19h - Missa e entrega da Coroa com posse do Novo Imperador na Igreja Matriz.