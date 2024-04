Jovem é ferida no pescoço após ser atacada por pitbull em Samambaia

Uma adolescente, de 18 anos, foi atacada no pescoço por um cachorro, em Samambaia Sul, no início da noite desta quarta-feira (24/4).

O caso ocorreu na QR 317, em frente a uma loja de roupas femininas. De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), uma equipe da corporação está no local e uma ambulância, em deslocamento, para atender a vítima.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), policiais do Grupo Tático Operacional do 11° Batalhão (GTOP 31) receberam a denúncia de que a vítima havia sido atacada, perto de uma parada de ônibus. No local, os policiais encontraram a adolescente com ferimentos no rosto e um arranhão no pescoço. A adolescente foi levada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) consciente, orientada e estável.

O dono de uma borracharia da região testemunhou o ataque e salvou a moça, prendendo o animal dentro de seu estabelecimento. A tutora do cachorro foi presa e levada à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).

