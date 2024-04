Quatro PMs do COD morrem após carreta tombar por cima de viatura

PMs eram lotados no COD - (crédito: Redes sociais)

Quatro policiais militares lotados no Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar do Estado de Goiás (COD/PMGO) morreram em um acidente de trânsito, na noite desta quarta-feira (24/4), na região de Cachoeira Alta (GO), a cerca de 560km de distância de Brasília.

A tragédia ocorreu enquanto os PMs estavam em deslocamento na viatura em uma via, momento em que uma carreta tombou por cima do veículo. As vítimas são: Anderson Kimberly Dourado de Queiroz, Diego Silva de Freitas, Gleidson Rosalen Abib e Liziano José Ribeiro Júnior.

O subtenente Gleidson chegou a ser encaminhado em estado grave ao hospital, mas não resistiu e faleceu na unidade de saúde.

Saiba Mais Cidades DF Samambaia recebe tenda para pacientes com dengue nesta quinta-feira (25/4)

Samambaia recebe tenda para pacientes com dengue nesta quinta-feira (25/4) Cidades DF Ônibus da Prefeitura de Planaltina (GO) que tombou tinha dois meses de uso

Ônibus da Prefeitura de Planaltina (GO) que tombou tinha dois meses de uso Cidades DF Jovem é ferida no pescoço após ser atacada por pitbull em Samambaia