Ônibus da Prefeitura de Planaltina (GO) que tombou tinha dois meses de uso

Um micro-ônibus da Prefeitura de Planaltina de Goiás tombou na BR-020, na noite dessa terça-feira (23/4), na altura do Condomínio Alto da Boa Vista, no sentido Planaltina-DF. O veículo transportava 18 pacientes que haviam ido para Goiânia para consultas médicas, além do motorista. Seis dos passageiros e o condutor não precisaram ser encaminhados para hospitais, e foram levados de volta para a cidade goiana. Quatro foram levados para o Hospital de Base e outros quatro para o Hospital Regional de Planaltina. Os demais já não estavam mais na cena do acidente quando os agentes da prefeitura chegaram ao local.

A Prefeitura de Planaltina informou ao Correio que essas viagens, que transportam pacientes do SUS com consultas agendadas para casos de média e alta complexidade para Goiânia, ocorrem diariamente. O veículo envolvido no acidente era novo, com apenas dois meses de uso e foi fornecido pelo governo estadual. Questionado pela prefeitura, o motorista afirmou que perdeu o controle da direção após o micro-ônibus derrapar na pista. O veículo invadiu a pista contrária da rodovia, onde tombou. Chovia no momento do acidente. Todos os ocupantes hospitalizados já foram liberados e trazidos de volta para a cidade do Entorno.

Uma das passageiras que precisaram ser levadas para atendimento médico foi Filomena Pereira Farias Lopes, 67 anos. Ela foi a Goiânia para se consultar com um dermatologista, a fim de fazer uma biópsia de uma ferida no polegar esquerdo que teima em não cicatrizar. “O ônibus era novo, tinha cinto de segurança e o motorista era uma ótima pessoa, muito cuidadoso”, lembra a aposentada.

Filomena estava dormindo no momento do acidente e acordou com o impacto, por causa do qual teve que levar cinco pontos na parte de trás da cabeça e hematomas nas costas e nos braços. No entanto, a idosa ainda apresentou febre na manhã de ontem e, no início da tarde, buscou, sem sucesso, fazer uma tomografia, devido às ânsias de vômito.