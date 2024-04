Guilherme Machado, presidente do Correio e cidadão honorário da capital

O presidente do Correio Braziliense e da comissão executiva dos Diários Associados, Guilherme Machado, recebeu o título de cidadão honorário de Brasília durante uma sessão solene, realizada na noite dessa quarta-feira (24/4), na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

Guilherme Machado nasceu em Belo Horizonte (MG) e tem 38 anos de história nos Diários Associados. Começou em 1985 no jornal Estado de Minas, sempre em cargos estratégicos. No Correio, a história do atual presidente teve início em 2003, quando assumiu a função de diretor de tecnologia do jornal. Quatro anos mais tarde, tornou-se condômino dos Diários Associados. Já em 2010, transferido para Pernambuco, assumiu a direção-geral dos Associados Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Em 2017, de volta a Brasília, foi eleito vice-presidente executivo do Correio Braziliense, cargo que exerceu até assumir a presidência, em maio de 2023.

Solenidade

Familiares, amigos e autoridades marcaram presença no evento, que teve a iniciativa do deputado distrital Pastor Daniel de Castro (PP). O distrital destacou que a história do homenageado "se entrelaça com a de grandes veículos de comunicação, onde semeou inovações e deixou um legado. "Também é um cidadão exemplar, além de homem de família dedicado e amoroso", acrescentou.

Compondo a mesa, estavam, além do homenageado e do parlamentar, a ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Daniela Teixeira, a vice-governadora do DF, Celina Leão (PP), a deputada distrital Paula Belmonte (Cidadania), o 1º vice-presidente do Tribunal de Justiça do DF (TJDFT), Roberval Belinati, o empresário Paulo Octávio e a esposa do presidente do Correio, Glaucia Machado.

Sessão Solene Outorga de Título de Cidadão Honorário de Brasilia ao Senhor Guilherme Machado, presidente do Correio Braziliense. (foto: Mariana Campos/CB/D.A Press)

A ministra do STJ Daniela Teixeira destacou a importância de entregar o título ao presidente de um veículo de imprensa. "Quando essa Casa se dobra à imprensa, temos certeza que estamos num país democrático", observou. Sobre Guilherme Machado, a magistrada afirmou que faltava esse título a ele. "Sabemos que do lado esquerdo do peito dele não tem um coração, mas um 'quadradinho', pois o Guilherme é um amante de Brasília", apontou a ministra.

A deputada Paula Belmonte ressaltou que a votação para aprovar a homenagem foi unânime e reforçou a fala da ministra. "Estamos entregando esse título a uma pessoa que nasceu em BH, mas tem o 'quadradinho' em seu coração", disse a distrital. Logo na sequência, Belinati afirmou que a entrega do título de cidadão honorário "representa o reconhecimento de Brasília aos relevantes serviços prestados" pelo presidente do Correio na área de comunicação. "Você tem dedicado sua vida aos Diários Associados, mostrando comprometimento, sempre atuando com competência", destacou.

Orgulho

A vice-governadora do DF lembrou que Guilherme Machado foi uma peça importante na hora de fazer a modernização dos veículos de comunicação. "Precisávamos de pessoas como você, para entender o momento que estávamos vivendo", observou. Celina ressaltou que, à frente do Correio, o homenageado capitaneou vários debates importantes para o DF, como o da manutenção do Fundo Constitucional. "Ter você como cidadão honorário nos enche de orgulho. O que acho mais encantador na sua personalidade é sua forma generosa e humana de ser", elogiou.

Paulo Octávio brincou ao dizer que só tinha um "problema" com a concessão do título. "Você vai ser cobrado muito, a partir de agora, para trabalhar ainda mais por Brasília", alertou. "Continue essa pessoa amável e que você possa viver muito para ajudar a consolidar Brasília ainda mais", acrescentou o empresário.

O presidente do Correio, com a esposa, Glaucia Machado, e o distrital Daniel de Castro (foto: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Com emocionadas palavras, a esposa do presidente do Correio, Glaucia Machado, destacou os 38 anos de companheirismo. "Só posso assinar embaixo tudo o que foi falado. Ele é meu orgulho e o meu amor. É muito bom estar aqui", declarou-se. Ela estava acompanhada de uma das filhas do casal, Rita.

Guilherme Machado recebeu o título das mãos de Celina Leão e destacou que as mulheres sempre foram parte de sua vida. "É uma das razões para o sucesso que tive durante a minha trajetória", cravou. Ele se emocionou ao destacar sua esposa. "Para nos acompanhar, ela abriu mão da sua vida", recordou.

O presidente do Correio disse ainda que se sentiu muito honrado com a homenagem. "Não é o primeiro título de cidadão honorário que recebo, mas é o que mais me emocionou, muito porque amo esse 'quadradinho' aqui", brincou. "Considero-me um cidadão de muita sorte, por receber esse título na semana em que Brasília completou 64 anos", finalizou.

Perfil

