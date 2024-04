Presidente do Correio recebe título de cidadão honorário de Brasília

O presidente do Correio Braziliense e da comissão executiva dos Diários Associados, Guilherme Machado, recebeu o título de cidadão honorário de Brasília durante uma sessão solene, realizada na noite desta quarta-feira (24/04), na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Familiares, amigos e autoridades marcaram presença no evento,

A iniciativa foi do deputado distrital Pastor Daniel de Castro (PP). "Guilherme Machado rapidamente se destacou pela sua inteligência. Foi uma ascensão meteórica, impulsionada pela sua dedicação, talento e visão estratégica", afirmou o parlamentar.









Guilherme Machado recebeu o título das mãos da vice-governadora do DF, Celina Leão (PP) e se sentiu muito honrado com a homenagem. "Considero-me um cidadão de muita sorte, por receber esse título na semana em que Brasília completou 64 anos", finalizou.

Compondo a mesa, além do homenageado, do parlamentar e da vice-governadora, estavam a ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Daniela Teixeira, a deputada distrital Paula Belmonte (Cidadania), o 1º vice-presidente do Tribunal de Justiça do DF (TJDFT), Roberval Belinati, o empresário Paulo Octávio e a esposa do presidente do Correio, Glaucia Machado.