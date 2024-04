Presidente do Correio receberá título de cidadão honorário de Brasília

Mineiro de Belo Horizonte, o presidente do Correio Braziliense e da comissão executiva dos Diários Associados, Guilherme Machado, vai se tornar cidadão honorário de Brasília. A solenidade será realizada nesta quarta-feira (24/4), às 19h, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

O título será concedido de acordo com projeto de decreto legislativo, de autoria do deputado Pastor Daniel de Castro (PP), primeiro secretário da Casa.

"Guilherme Machado não apenas se destaca como líder eficiente no âmbito profissional, mas também como cidadão comprometido com a comunidade, cidade e país. Seus relevantes serviços ao longo de 40 anos merecem ser celebrados e reconhecidos", afirma o distrital na justificativa para a concessão do título.

Guilherme Machado tem 38 anos de história nos Diários Associados, sempre em cargos estratégicos. Ele ingressou no grupo em 1985, no jornal Estado de Minas, quando exerceu os cargos de gerente de sistemas de informação e superintendente de tecnologia.

Assumiu em 1999 o cargo de diretor industrial e de tecnologia dos Diários Associados Minas. Em 2003, passou a acumular a função de também Diretor de Tecnologia da S/A Correio Braziliense.

Em 2007, tornou-se condômino dos Diários Associados.

Já em 2010, transferido para Pernambuco, assumiu a direção-geral dos Associados Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Em 2017, de volta a Brasilia, foi eleito vice-presidente executivo da S/A Correio Braziliense, cargo que exerceu até a assumir agora a presidência.