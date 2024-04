Esplanda é fechada para marcha de Indígenas do acampamento Terra Livre até o Planalto

Na tarde desta quinta-feira (25/4), três faixas do Eixo Monumental foram interditadas devido a manifestação dos povos originários que teve início às 15h. A parte da região central da esplanada, que incluiu a Praça dos Três Poderes e os Ministérios estão fechados. As pessoas que querem ter acesso a esta área precisa pegar as vias, S2 e N2 que ficam atrás dos ministérios.

De acordo, com a tenente Heloísa D’Avilla, “São 87 viaturas para o trânsito e 8 motos para a segurança. Além disso, também terá aproximadamente 200 viaturas para policiamento ostensivo responsável pela mediação de conflitos e possíveis furtos”.

Atxuha, da comunidade Itinia Pataxó, que é da Bahia,localizada ao extremo sul da região veio para a capital participar do movimento e destacou a importância dele “Esse grande movimento é onde todos os povos vêm para levar suas demandas, e de sua comunidade, aos ministérios, e também para conseguirem recursos para as suas comunidades, e por isso esse movimento tão grande”, explicou.

O jovem também destacou os principais problemas enfrentados “É a demarcação de Terra, o assassinato que vai acontece em nossas comunidades também, e falta de recursos em nossas comunidades”, disse ele.

Fernando Azevedo, pertencente a comunidade do povo Terena. Veio do Território indígena do Mato Grosso do Sul para a passeata reivindicar pelos direitos da sua Terra. “Estamos reivindicando o básico que nós precisamos, que é o território. Ele é a nossa vida, a nossa alma. Queremos o direito de ter a nossa terra homologada, sem interferência de questões políticas e ruralistas”, declara.

Trânsito

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) informa que as interdições previstas no trânsito fazem parte do planejamento operacional para o evento "20º Acampamento Terra Livre 2024", cadastrado na pasta.

Monitoramento

Cabe destacar que o Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob) faz acompanhamento de todo ato ou evento, mesmo sem comunicação prévia. Esse monitoramento é feito de maneira integrada entre as forças de segurança e outros 30 órgãos, bem como instituições e agências do governo local e federal, com suporte de câmeras de videomonitoramento.

Esses órgãos integrados monitoram atos públicos de toda e qualquer natureza, respeitados os limites constitucionais. Além disso, auxiliam na promoção de ações de segurança pública - o trabalho em conjunto corrobora com a segurança, mobilidade, fiscalização e saúde da população do DF.

Realizar manifestação é um direito fundamental expresso no inciso XVI, do Artº 5, da Constituição Federal e que toda medida adotada pela Secretaria de Segurança Pública obedece à legislação que visa assegurar o direito de manifestação e de reunião, a ordem pública e a segurança e integridade dos manifestantes e do patrimônio público.







