Os últimos dias de abril serão marcados pelo calor do sol. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quinta-feira (25/4) o céu permanecerá ensolarado boa parte do dia e o esperado é que a semana seja finalizada assim.

A mínima registrada nesta manhã foi de 17°C e a máxima será de 32°C. A umidade varia entre 55% e 95%. Durante a tarde, a nebulosidade aumentará e chuvas isoladas poderão ser percebidas por pouquíssimas pessoas.

Entre o fim deste mês e o início de maio o Brasil enfrenta uma nova onda de calor por causa de uma área de alta pressão que atua como bloqueio atmosférico. De acordo com o Inmet, as temperaturas mínimas podem ser superiores a 24°C em áreas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.