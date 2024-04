Samambaia recebe nova tenda de acolhimento para pacientes com dengue

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) inaugurou, nesta quinta-feira (25/4), mais uma tenda para o atendimento de pessoas com sintomas de dengue. A nova estrutura está localizada no estacionamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) 7, na quadra 302, em Samambaia Sul. A tenda funcionará das 7h às 19h, todos os dias da semana, com a capacidade de realizar 150 atendimentos por dia.

A estrutura conta com consultório médico, farmácia, laboratório e sala de hidratação. Pessoas de todo o DF podem ser atendidas, independente de morar na região administrativa.

Sandra França, coordenadora de Atenção Primária à Saúde, afirma que a tenda de Samambaia, somada às demais que estão em funcionamento, é um grande reforço para o atendimento à população. “A capilarização das tendas é fundamental para que a comunidade tenha condições de ir às (unidades) que estão mais próximas aos locais de suas moradias. Cada local foi pensado para conseguir assistir determinada comunidade”, afirma.

A secretária-adjunta de Gestão em Saúde, Nelma Louzeiro, destaca que, embora o atendimento seja essencialmente para casos de dengue, os pacientes que chegarem com qualquer outra queixa serão examinados e, a depender de cada caso, serão encaminhados para dar prosseguimento ao atendimento em outras unidades. O importante, afirma, é que a população busque os serviços oferecidos pelas tendas aos primeiros sintomas de dengue.