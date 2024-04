Prefeito do Novo Gama (GO) aumenta salários em ano eleitoral

A poucos meses das eleições municipais, o prefeito do município goiano de Novo Gama, Carlinhos do Mangão, sancionou um projeto de lei que aumenta o salário do prefeito, do vice, dos secretários municipais e também dos vereadores.

Segundo o decreto, publicado em 17 de abril, o reajuste vai passar a valer em 2025.

O documento mostra que o salário atual de Mangão é de R$ 19.710,95 e irá para R$ 22.160,00, caso seja reeleito. O vice-prefeito passará a receber R$ 14,6 mil, seguido dos vereadores, que ganhavam R$ 11,7 mil e passam a receber R$ 14,1 mil. Já os secretários municipais, antes recebendo R$ 8,6 mil, terão salário de R$ 12,3 mil.

O município goiano foi fundado em 1995 e possui cerca de 110 mil habitantes.

O Correio tentou contato com o gabinete da Prefeitura Municipal do Novo Gama e, até o fechamento desta edição, não houve resposta. O espaço segue aberto para manifestações.