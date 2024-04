Ibaneis anuncia licitação para construção de sete Upas

Ibaneis anuncia a construção de mais sete Upas durante assinatura de ordem de serviço para a construção do Hospital Clínico Ortopédico (HCO) do Guará. - (crédito: Mila Ferreira)

Na manhã desta sexta-feira (26/4), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou que, no mês de maio, serão licitadas sete Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). As regiões beneficiadas serão Guará, Estrutural, Sol nascente, Arapoanga, Água quente, Águas claras e Vicente Pires. No total, serão investidos R$ 90 milhões nas novas unidades.

O anúncio foi feito durante assinatura de ordem de serviço para a construção do Hospital Clínico Ortopédico (HCO) do Guará. Na ocasião, o governador anunciou ainda que o Ministério Público autorizou o chamamento de médicos anestesistas para a rede pública do DF. “Com isso, a gente vai conseguir aumentar o número de cirurgias na rede pública do DF. Vamos conseguir melhorar a saúde no DF. Eu tenho convicção de que estamos no caminho certo”, declarou Ibaneis. “Vamos ter muita coisa para entregar à população daqui até o fim do mandato, saindo desse caos que ainda é a saúde no Distrito Federal”, completou.