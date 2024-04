Nesta sexta-feira (26/4), pacientes do grupo prioritário da covid-19 poderão se vacinar em oito salas de vacina de imunização na região Leste — Paranoá, São Sebastião e Itapoã — e na UBS 3 de Taguatinga. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) aplicou, nessa quinta-feira (25/4), cerca de 700 doses da vacina bivalente contra a covid-19 na população que se encaixa no grupo prioritário de vacinação. O estoque no começo do dia era de aproximadamente mil doses, nesta sexta serão aplicadas as doses que restaram.

A quantidade de imunizantes em estoque é atualizada diariamente de acordo com a procura nas salas de vacina do DF. Esses dados são disponibilizados no portal da secretaria, com os locais onde a população pode encontrar as doses.

A gerente da Rede de Frio Central da SES-DF, Tereza Luiza Pereira, aconselha que a população verifique se ainda há doses disponíveis na unidade que deseja ir se vacinar e fique atenta ao grupo prioritário. “Nós começamos esta quinta (25/4) com cerca de mil doses distribuídas em oito salas de vacinação, no entanto, esse número é dinâmico. Na medida em que as pessoas vão se vacinar, esse número muda, diminui. Por isso, é importante saber se ainda há doses antes de sair de casa”, alerta a gerente.

Protocolo

Desde o início de 2024, não existe mais o esquema de imunização que ficou conhecido no começo da vacinação, o de primeira e segunda doses, primeiro reforço (terceira dose) e segundo reforço (quarta dose), mais reforços. Conforme determinação do Ministério da Saúde (MS), não estão mais recomendados rotineiramente os esquemas primários de vacinação (D1 + D2) e os reforços contra a covid-19.

O protocolo de vacinação do MS, seguido pela secretaria, autoriza a vacinação acima de 5 anos desde que estejam dentro dos grupos prioritários, como pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, imunodeprimidos, entre outros.

Para crianças entre 6 meses e 4 anos, a vacinação contra a covid-19 segue normalmente, disponível nas 124 salas de vacinação.

Exceção

Qualquer pessoa com 5 anos de idade ou mais, incluindo adolescentes, adultos e idosos, que não tenha recebido dose alguma de vacina contra a covid-19 e quiser se imunizar, poderá iniciar o esquema vacinal primário (D1 + D2) ou completá-lo. A recomendação é receber as duas doses com 28 dias de intervalo. É necessário levar documento de identidade com foto e a caderneta de vacinação. Caso não tenha a caderneta, é possível solicitar em uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

Nova remessa de vacinas

A Secretaria de Saúde receberá uma nova remessa de imunizantes do Ministério da Saúde (MS) para repor o estoque nos 124 pontos de vacinação da capital federal. O Ministério assinou na última sexta-feira (19/4) contrato para aquisição de 12,5 milhões de doses da mais recente vacina contra a covid-19. Os imunizantes, segundo a pasta, devem chegar à população nos próximos 15 dias.

Ação de prevenção

Enquanto as doses do MS não chegam para recompor os estoques vacinais do DF, a Rede de Frio do DF fez um pedido extra de Coronavac para abastecer as salas de vacinação em caso de procura pelo imunizante. Ao todo, foram solicitadas 8 mil doses. “Essa é uma ação do governo para que a gente não fique sem vacina alguma nesse tempo em que o Ministério repõe as demais doses”, explicou Tereza.

Com informações da Agência Brasília