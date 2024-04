População poderá conhecer trabalho da PCDF em exposição em Águas Claras

Para celebrar o Dia do Policial Civil, celebrado em 21 de abril, data escolhida para como uma homenagem à Tiradentes, que além de dentista, exercia cargo militar e, hoje, é considerado o patrono das polícias brasileiras, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) organizou uma exposição no DF Plaza Shopping. O evento ocorre neste fim semana (27 e 28 de abril).

Os visitantes terão a oportunidade de conhecer de perto o dia a dia da profissão e entender melhor o trabalho desempenhado pelos profissionais que investigam crimes.

Durante o evento, os participantes poderão:



• Conhecer o treinamento dos cães policiais da Seção de Operação com Cães, com apresentação marcada para 14h30, do sábado (27);

• Ver de perto a viatura histórica da PCDF, o Fusquinha, ao lado de uma viatura atual;

• Compreender o trabalho da polícia científica com explicações a partir de uma cena de crime montada na exposição;

• Receber informações e orientações importantes sobre questões relacionadas à violência de gênero, fornecidas pela Delegacia de Atendimento à Mulher;

• Conferir o trabalho do Instituto de Criminalística, do Instituto de Identificação e do Instituto de Medicina Legal.

A exposição estará localizada na Praça de Alimentação do DF Plaza Shopping e ocorre no sábado (27/4), das 10h às 16h, e domingo (28/4), das 12h às 16h.



Serviço:

Exposição da PCDF

Local: DF Plaza Shopping – Águas Claras

Datas: Sábado (27), das 10h às 16h e Domingo (28), das 12h às 16h

Apresentação da Seção de Operação com Cães: Sábado (27), às 14h30