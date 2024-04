Emissora que nasceu com a capital, a TV Brasília está repleta de mudanças para entregar o que há de melhor no jornalismo da cidade. O canal anunciou modificações nos dois principais noticiários, o DF Alerta e o Jornal Local. As alterações passam a valer a partir da próxima segunda-feira (29/4).

O JL (Jornal Local) retomará o horário de origem e passará pela mais importante reformulação editorial desde a sua estreia, em 15 de abril de 2003. Tradicionalmente veiculado no horário do almoço, migrará para o período noturno, passando a ser das 18h45 às 19h15, sob o comando do comunicador Lucas Móbille. Criado para dar visibilidade às questões relevantes das comunidades e conhecido por lançar talentos jornalísticos, o JL utiliza uma linguagem moderna, atual e bastante sóbria. É uma vitrine dos problemas, dos desafios, das conquistas e da cultura dos moradores do Plano Piloto, das demais regiões administrativas do DF e do Entorno.

Já o programa DF Alerta, que há 13 anos é conhecido popularmente por tratar da violência urbana com um olhar mais contundente, ousado e combativo, ganhará mais 30 minutos de produção, antes ocupados pelo JL, e será exibido das 11h45 até 13h25, com a jornalista Nikole Lima à frente. Até aqui considerado um programa de infoentretenimento exclusivamente policial, passa a ter uma abordagem mais diversa, sempre com linguagem objetiva, contemporânea, ágil e integrada com a comunidade.