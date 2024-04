Com show da cantora Iza, aniversário do Guará terá 25 eventos oficiais

Cantora Iza se apresentará em palco montado ao lado do Parque do Guará - (crédito: Divulgação/Administração do Guará)

Em comemoração pelos 55 anos do Guará, que ocorre em 5 de maio, a região administrativa terá 25 eventos oficiais, que começam a partir do próximo sábado (27/4), com o Festival Sesc+Pop, que ocorre a partir das 17h, ao lado do Parque do Guará, e contará com o show da cantora Iza.

A programação também conta com grandes shows, atividades esportivas, sessão solene da Câmara Legislativa (CLDF) e apresentação da Orquestra Sinfônica Teatro Nacional Cláudio Santoro. O tradicional desfile cívico, com direito a corte de bolo, será em 7 de maio (terça-feira), a partir das 8h, em frente à Administração do Guará.

Confira a programação completa de eventos:

Festival Sesc+Pop (Shows de Iza, Cynthia Luz, Margaridas e DJ Ketlen)

Data: Sábado (27/4)

Horário: A partir das 17h

Local: Ao lado do Parque do Guará

Copa Brasil de Bicicross

Data: Domingo (28/4)

Horário: Das 8h às 14h

Local: Pista de Bicicross do Guará

Festival Expomix Brasil (Shows de Felipe Araújo, Max & Luan e Zé Vaqueiro)

Data: 3 a 5 de maio

Horário: Das 17h às 23h

Local: Ao lado do Parque do Guará

Inauguração do monumento Lobo-guará III

Data: 3 de maio (sexta-feira)

Horário: 18h

Local: Lúcio Costa

Oficina Especial de Microverduras

Data: 4 de maio (sábado)

Horário: Das 8h às 12h

Local: Horta Comunitária do Guará

Campeonato Brasiliense de BMX

Data: 5 de maio (domingo)

Horário: Das 8h às 14h

Local: Pista de Bicicross do Guará

Missa de aniversário

Data: 5 de maio (domingo)

Horário: Às 19h

Local: Paróquia São Paulo Apóstolo (QE 07, Guará I)

Desfile cívico e corte do bolo

Data: 7 de maio (terça-feira)

Horário: Das 8h às 11h30

Local: Em frente à Administração Regional

Hamburgada BSB

Data: 7 de maio (terça-feira)

Horário: Das 11h às 23h

Local: Casa da Cultura

Baile da Folia do Divino

Data: 10 de maio (sexta-feira)

Horário: A partir das 21h

Local: Salão de Múltiplas Funções

Feira de orquídeas

Data: 10 a 12 de maio

Horário: Das 8h às 18h

Local: Casa de Cultura

Coroação de Nossa Senhora

Data: 11 de maio (sábado)

Horário: 16h

Local: Paróquia São Paulo Apóstolo (QE 07, Guará I)

Cine Kombinando

Data: 11 de maio (sábado)

Horário: 18h

Local: Praça da Moda (QE 40)

Festa Country Gospel

Data: 11 de maio (sábado)

Horário: 18h

Local: Teatro de Arena

Guará Fitness

Data: 11 de maio (sábado)

Horário: Das 8h às 17h

Local: Estacionamento da QI 31

Solenidade da CLDF em homenagem ao aniversário do Guará

Data: 13 de maio (segunda-feira)

Horário: 19h

Local: Auditório da Administração

Baile da Escolha da Rainha e Rei da Terceira Idade

Data: 16 de maio (quinta-feira)

Horário: Das 14h às 18h

Local: Salão de Múltiplas Funções

Circuito do Lazer

Data: 18 de maio (sábado)

Horário: Das 9h às 18h

Local: Praça da QE 04/06

Festival do Guará – Edição especial de aniversário

Data: 19 de maio (sábado)

Horário: A partir das 15h

Local: QE 38

Culto em Ação de Graças

Data: 19 de maio (sábado)

Horário: 18h

Local: Ministério Family’s Church (QE 40)

Semana MEI

Data: De 20 a 24 de maio

Horário: Das 9h às 11h

Local: Auditório da Administração Regional

Apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro

Data: 24 de maio (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Auditório da Administração Regional

Baile da Cidade

Data: 25 de maio (sábado)

Data: 19h

Local: Salão de Múltiplas Funções

Rua do Lazer – Edição especial de aniversário

Data: 26 de maio (domingo)

Horário: Das 6h às 16h

Local: Avenida Central do Guará II



Com informações da Administração Regional do Guará

