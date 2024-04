Brasília em foto: mostra reúne imagens de diversos pontos da capital federal

As sete melhores fotos capturadas por servidores e empregados públicos do Distrito Federal, emolduradas para a exposição Brasília em Foto, inaugurada nesta quinta-feira (25/4), no Espaço Qualidade de Vida, localizado no 16º andar do Anexo II do Palácio do Buriti.

As imagens refletem pontos diversos da capital e foram selecionadas por meio do 3º Concurso Brasília em Foto, realizado em homenagem ao aniversário da cidade. Cerca de 120 participantes, entre servidores de diversos órgãos do Distrito Federal, tiveram as fotos analisadas por um júri, que gerou 21 finalistas.

A primeira colocada foi a servidora da Secretaria de Educação Íris Borges da Silva, que capturou um arco-íris se alinhando de forma simétrica a um shopping.

*Com informações da Agência Brasília