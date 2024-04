Fim de semana deve ser de sol e baixa umidade no DF

Filtro solar e muita água! Brasília deve permanecer quente e ensolarada durante o último fim de semana de abril (27 e 28/4). É o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura máxima pode chegar a 30 graus Celsius e a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 35%. Os termômetros registraram a temperatura mínima de 16 graus no início da manhã, no Gama.

"A possibilidade de chuva é mínima. Se ocorrer, será localizada e passageira", informa o meteorologista Glauco Freitas. "O sol e as altas temperaturas devem predominar até o domingo", completa.

No sábado e no domingo, a nebulosidade deve ficar baixa, aumentando no fim do dia. A noite deve esfriar um pouco nos dois dias, devido à baixa umidade.