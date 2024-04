Prepare a garrafinha de água e não se esqueça do protetor solar, pois os próximos dias serão de calor e tempo seco no Distrito Federal. Nesta sexta-feira (26/4), o dia começou com céu aberto e temperaturas amenas, porém, ao longo da manhã, a tendência é que a baixa umidade tome conta da região. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), haverá poucas mudanças, pelo menos, até terça (30). Portanto, não há previsão de chuva e o sol continua predominante.

"O tempo seco chegou mais cedo neste ano. Isso se deve a um domínio da massa de ar seco sobre o Centro-Oeste, onde os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul já apresentam alerta de ondas de calor, persistentes devido ao fenômeno do El Niño", explicou Cleber Souza, meteorologista do Inmet.



Nesta sexta, a máxima pode chegar a 31ºC; a mínima foi de 15°C. Já a umidade deve variar de 35% a 95%. No Plano Piloto, a temperatura mínima foi de 18°C e pode atingir máxima de 29ºC. A umidade também deve variar de 40% a 90%.